Участники встречи ознакомились с оперативной обстановкой в столичном регионе, структурой Главка, а также работой по обеспечению охраны общественного порядка...

Представители Сил охраны правопорядка Исламской Республики Иран посетили структурные подразделения Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, где познакомились с деятельностью московских полицейских.Делегация прибыла в Москву во главе с бригадным генералом Хасаном Карами – заместителем командующего Правоохранительными силами Исламской Республики Иран, командиром подразделения НАДЖА. В рамках визита состоялась рабочая встреча с врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Сергеем Плахих, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества между правоохранителями.В начале встречи Сергей Плахих отметил высокий уровень приема во время визита делегации сотрудников московской полиции в Тегеране, который состоялся в начале текущего года. Участников встречи ознакомили с оперативной обстановкой в столичном регионе, структурой Главка, а также работой по обеспечению охраны общественного порядка на улицах города.«С 2011 года осуществляется тесное взаимодействие между нашими полицейскими ведомствами. Мы готовы к выстраиванию надежных и конструктивных партнерских связей, а также обмену накопленным опытом», – отметил Сергей Плахих.В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками и для гостей организовали ознакомительную экскурсию, где сотрудники рассказали о специфике работы Дежурной части, в том числе службы «02», Ситуационного центра, а также отряда специального назначения УНК ГУ МВД России по г. Москве.В течение нескольких дней пребывания в столице коллегам из Ирана продемонстрировали работу сотрудников оперативных полков полиции Москвы, а также Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.Гости поблагодарили руководство и личный состав за оказанный прием и полученный опыт в ходе встреч.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве