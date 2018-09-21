Злоумышленник представил в суд заведомо подложные документы, указывающие на наличие долговых обязательств потерпевшего перед ним...

Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в попытке мошенничества на сумму более 13 млн рублей.В полицию обратился 36-летний москвич с сообщением о совершении в отношении него мошеннических действий.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат по месту жительства задержали подозреваемого.Полицией установлено, что подозреваемый представил в суд заведомо подложные документы, указывающие на наличие долговых обязательств потерпевшего перед ним на сумму 13 млн рублей. Путем обмана злоумышленник получил удовлетворение своих исковых требований, однако довести до конца свой противоправный умысел и получить желаемую сумму не смог по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевший подал апелляцию на вынесенное решение и обратился в полицию.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60