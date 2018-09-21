Находясь в салоне автобуса, злоумышленница похитила принадлежащий водителю мобильный телефон.

20 сентября текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).19 сентября подозреваемая, находясь в салоне рейсового автобуса в Судогодском районе, похитила мобильный телефон стоимостью 14 600 рублей, принадлежащий 36-летнему водителю.Как пояснил сам потерпевший, телефон он забыл на заднем сиденье после обеденного перерыва.Полицейские опросили пассажиров транспортного средства, одна из которых сообщила, что на остановке в салон вошли две женщины и расположились на местах, где предположительно и был оставлен телефон.Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение данных женщин, одна из которых – 36-летняя жительница областного центра дала признательные показания.Мобильный телефон изъят и возвращен владельцу.