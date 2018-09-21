Александр Петров и Руслан Боширов, назначенные Лондоном отравителями Скрипалей, в беседе с главредом RT не упомянули о главной достопримечательности собора в Солсбери. Это насторожило российского журналиста Владимира Познера, который отметил низкое качество интервью.

Александр Петров и Руслан Боширов, назначенные Лондоном"отравителями" Скрипалей, в беседе с главредом RT не упомянули о главнойдостопримечательности собора в Солсбери. Это насторожило российского журналистаВладимира Познера, который отметил низкое качество интервью.Интервью главреда RT с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондонобвинил в причастности к отравлению в Солсбери, удивило Владимира Познера. Известныйроссийский журналист отметил, как невнятно прошел разговор с "отравителями"Скрипалей – при высоком профессионализме команды RT и самой Маргариты Симоньян."Это плохое интервью, профессионально плохо сделанноеинтервью. И меня это несколько удивляет, потому что Маргарита Симоньян, как бык ней ни относиться, умная, способная, талантливый человек. Она создала RT – опять-таки,кто любит, кто не любит, но это абсолютно профессиональная телевизионнаяорганизация ничем не уступающая ни France 24, ни "Аль-Джазире", -заявил Познер. Журналист считает, что во время беседы "отравителям"Скрипалей не были заданы главные вопросы, которые буквально напрашивались, пишет "Познер Online".Интервью Познера не убедило в невиновности "подозреваемых"– как, впрочем, и в том, что это действительно "отравители Скрипалей".Журналист подчеркивает, что Лондон также не представил никаких доказательств,основывая свою версию на голословных утверждениях. И убедить телеведущего могуттолько железные факты – которых до сих пор нет."Интервью было немножко похоже на "маму",которая спрашивает своих детей: "Ты пописал, а ручки помыл?". И Ритасидела с таким чуть скучающим чувством и чувством превосходства, а эти двоетоже не понимали, что они там делают. И когда человек говорит, а вы знаете, вотв Солсбери этот собор, у него шпиль высотой… это как из учебника специальновыучили", – комментирует Познер рассказ .Журналист заметил, что Петров и Боширов не рассказали о главнойдостопримечательности собора в Солсбери – там хранится одна из трехсуществующих в мире копий Великой хартии вольностей 1215 года.Бывший сотрудник Главного разведывательного управленияСергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсберинедалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявлениядоказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. ПозжеЛондон опубликовал фотографии – АлександраПетрова и Руслана Боширова. "Отравителям" Скрипалей порекомендовалвыйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали интервью главредуRussia Today Маргарите Симоньян.