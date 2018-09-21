Александр Петров и Руслан Боширов, назначенные Лондоном
отравителями Скрипалей, в беседе с главредом RT не упомянули о главной
достопримечательности собора в Солсбери. Это насторожило российского журналиста
Владимира Познера, который отметил низкое качество интервью.
Александр Петров и Руслан Боширов, назначенные Лондоном
"отравителями" Скрипалей, в беседе с главредом RT не упомянули о главной
достопримечательности собора в Солсбери. Это насторожило российского журналиста
Владимира Познера, который отметил низкое качество интервью.
Интервью главреда RT с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон
обвинил в причастности к отравлению в Солсбери, удивило Владимира Познера. Известный
российский журналист отметил, как невнятно прошел разговор с "отравителями"
Скрипалей – при высоком профессионализме команды RT и самой Маргариты Симоньян.
"Это плохое интервью, профессионально плохо сделанное
интервью. И меня это несколько удивляет, потому что Маргарита Симоньян, как бы
к ней ни относиться, умная, способная, талантливый человек. Она создала RT – опять-таки,
кто любит, кто не любит, но это абсолютно профессиональная телевизионная
организация ничем не уступающая ни France 24, ни "Аль-Джазире", -
заявил Познер. Журналист считает, что во время беседы "отравителям"
Скрипалей не были заданы главные вопросы, которые буквально напрашивались, пишет "Познер Online".
Интервью Познера не убедило в невиновности "подозреваемых"
– как, впрочем, и в том, что это действительно "отравители Скрипалей".
Журналист подчеркивает, что Лондон также не представил никаких доказательств,
основывая свою версию на голословных утверждениях. И убедить телеведущего могут
только железные факты – которых до сих пор нет.
"Интервью было немножко похоже на "маму",
которая спрашивает своих детей: "Ты пописал, а ручки помыл?". И Рита
сидела с таким чуть скучающим чувством и чувством превосходства, а эти двое
тоже не понимали, что они там делают. И когда человек говорит, а вы знаете, вот
в Солсбери этот собор, у него шпиль высотой… это как из учебника специально
выучили", – комментирует Познер рассказ .
Журналист заметил, что Петров и Боширов не рассказали о главной
достопримечательности собора в Солсбери – там хранится одна из трех
существующих в мире копий Великой хартии вольностей 1215 года.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери
недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления
доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже
Лондон опубликовал фотографии – Александра
Петрова и Руслана Боширова. "Отравителям" Скрипалей порекомендовал
выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали интервью главреду
Russia Today Маргарите Симоньян.