В столицу прилетел английский актер Том Харди, чтобы представить новый фильм Веном популярной кино-вселенной Marvel. А также актер ответил на вопросы журналистов и пообщался с фанатами. В

В столицу прилетел английский актер Том Харди, чтобы представить новый фильм "Веном" популярной кино-вселенной Marvel. А также актер ответил на вопросы журналистов и пообщался с фанатами. В картине Том исполнил главную роль Венома. Раньше этого персонажа показывали антагонистом Человека-паука. Каким он предстанет в новом фильме, можно будет узнать с 4 октября в кинотеатрах.