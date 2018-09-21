Израильские военные представили Минобороны России свои
материалы по инциденту со сбитым Ил-20 в Сирии. Командующий израильских ВВС
утверждает, что трагедия стала следствием непрофессионализма сирийских
ракетчиков.
Израильские военные представили Минобороны России свои
материалы по инциденту со сбитым Ил-20 в Сирии. Командующий израильских ВВС
утверждает, что трагедия стала следствием непрофессионализма сирийских
ракетчиков.
Израильский военный представитель представил свою версию
ситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранных журналистов. По словам Амикама
Норкина, причиной гибели российского самолета 17 сентября стал беспорядочный
огонь сирийских ПВО.
Как заявил Норкин, сирийские военные вели огонь "безрассудно",
действовали "непрофессионально и безответственно". А израильских
самолетов, утверждает главком ВВС, в это время рядом со сбитым Ил-20 уже не
было.
"Мы представили наши данные, они были получены, у
российской стороны были несколько вопросов, и мы на них ответили. На встречах
мы подчеркивали, что это не было израильской провокацией", – заявил Норкин.
Главком ВВС уверяет, что Израиль предупредил российскую сторону об атаке, во
время которой был , значительно раньше, чем за минуту, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКС
России Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16
на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne,
который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажем сбитого
Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35
километрах от побережья Сирии.
В российском оборонном ведомстве позже заявили, что
израильские летчики прикрылись самолетом Ил-20, подставив его под удар
сирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей
Шойгу подчеркнул, что вина за и гибель экипажа полностью лежит на
израильской стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как
враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия, отметили
в военном ведомстве.