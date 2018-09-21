Израильские военные представили Минобороны России свои материалы по инциденту со сбитым Ил-20 в Сирии. Командующий израильских ВВС утверждает, что трагедия стала следствием непрофессионализма сирийских ракетчиков.

Израильские военные представили Минобороны России своиматериалы по инциденту со сбитым Ил-20 в Сирии. Командующий израильских ВВСутверждает, что трагедия стала следствием непрофессионализма сирийскихракетчиков.Израильский военный представитель представил свою версиюситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранных журналистов. По словам АмикамаНоркина, причиной гибели российского самолета 17 сентября стал беспорядочныйогонь сирийских ПВО.Как заявил Норкин, сирийские военные вели огонь "безрассудно",действовали "непрофессионально и безответственно". А израильскихсамолетов, утверждает главком ВВС, в это время рядом со сбитым Ил-20 уже небыло."Мы представили наши данные, они были получены, уроссийской стороны были несколько вопросов, и мы на них ответили. На встречахмы подчеркивали, что это не было израильской провокацией", – заявил Норкин.Главком ВВС уверяет, что Израиль предупредил российскую сторону об атаке, вовремя которой был , значительно раньше, чем за минуту, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКСРоссии Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne,который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажем сбитогоИл-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35километрах от побережья Сирии.В российском оборонном ведомстве позже заявили, чтоизраильские летчики прикрылись самолетом Ил-20, подставив его под ударсирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны СергейШойгу подчеркнул, что вина за и гибель экипажа полностью лежит наизраильской стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля каквраждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия, отметилив военном ведомстве.