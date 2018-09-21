Недовольны ТСЖ. Жители многоквартирного дома в Коврове считают, что со своими обязанностями правление товарищества не справляется. Претензии людей касаются не только работ по дому, но и финансовой отчётности. Как жильцы пытаются призвать ТСЖ к ответу, наблюдала наша съёмочная группа.

Недовольны ТСЖ. Жители многоквартирного дома в Коврове считают, что со своими обязанностями правление товарищества не справляется. Претензии людей касаются не только работ по дому, но и финансовой отчётности. Как жильцы пытаются призвать ТСЖ к ответу, наблюдала наша съёмочная группа.(г. Ковров)"Вот у нас единая крыша, пять подъездов. Ремонт в прошлом году или в позапрошлом он сделал: 4-й, 5-й подъезд, где он сам проживает, в 4-м подъезде - председатель, в 1, 2, 3-м - крыша не сделана, всё обещает, но никаких сдвигов".Жители многоквартирного дома на проспекте Мира, 4 в Коврове недовольны. Говорят, что у них немало претензий к работе ТСЖ. К примеру, эти межкирпичные щели с торцевой части дома они просили заделать ещё в октябре 2013. Об этом написали заявление в ТСЖ, однако жильцы 9 квартир мёрзнут до сих пор.Мария Силантьева, жительница дома № 4 по проспекту Мира: "Зимой вот, когда очень холодно, невозможно даже спать на кровати. Было написано заявление ещё в 2013 году, чтобы заделать эти щели или как-то там, но воз и ныне там! Вот у нас сделали отмостку дома, и сейчас там трава растёт! Никакой гарантии! Делали год назад, гарантия-то какая-то должна быть".Как же так, удивляются люди, вроде бы председателя ТСЖ выбирали из жителей дома, а значит, за общее благополучие он должен болеть, но на деле выходит, не так? По словам недовольных, перед ними руководство ТСЖ как следует отчёт не держит - документов и отчётности по финансам и хозяйственной деятельности не допросишься, даже зарплата работников ТСЖ под покровом тайны.Рита Гимадеева, жительница дома № 4 по проспекту Мира: Задала как-то раз вопрос, а он сказал: "Что хочу, то и делаю, как хочу так и назначаю, это моё право".А ведь по уставу товарищества, который приняли в 2015 году, собственники помещений в многоквартирном доме имеют право ознакомиться с документацией ТСЖ.Раиса Гусарова, жительница дома № 4 по проспекту Мира: "Он даже не даёт, я ему говорю, дай посмотреть, сколько там тебе написали на счёте нам платить? Он говорит, что нам это не положено знать".Волнует людей и ещё один серьёзный вопрос начисления по капремонту. Дело в том, что ТСЖ обслуживает дом с декабря 2011 года. До 2014 года во главе был один председатель, затем выбрали нынешнего. Активист дома Николай Травкин провёл собственное расследование, он предполагает, что важную финансовую документацию за 2012–13-й годы ревизионная комиссия и новый председатель ТСЖ получили не в полном объёме, и теперь год от года, по расчётам пенсионера, начисления производятся неправильно.Николай Травкин, житель дома № 4 по проспекту Мира: Я исхожу из суммы начислений, которые мы, люди, собственники, должны оплатить, и сколько денежных средств поступило, а остальное, получается, неплательщики... А расход - он идёт из того, что собрали... Человек, который является бухгалтером у нас в ТСЖ, мне дважды говорила: "Вон отсюда".На ревизионную комиссию можно найти управу. Она переизбирается на общем собрании. Но недовольные переживают: в доме больше ста квартир. Все не соберутся, а нанимать профессиональную аудиторскую проверку не хватит средств. Пенсионерам готова помочь организация "ЖКХ-Контроль" - там заявляют: деятельность любого ТСЖ проверить нетрудно, было бы желание.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Самое главное - это акты выполненных работ, которые обязан председатель ТСЖ составлять при каждом выполнении работ, которые подписываются собственником того жилого помещения, где производятся эти работы, если это внутри квартиры, если же по общедомовому имуществу - составляется акт с участием сотрудников ТСЖ. Но любой житель имеет право потребовать эти документы".Председатель ТСЖ с нашей съёмочной группой согласился общаться только письменно. Мы направили ему официальный запрос. Тем временем, старички, после безуспешных обращений в Прокуратуру и ГосЖилИнспекцию, решили написать в Общероссийский народный Фронт, созданный по инициативе самого Путина. Может, тогда их кто-нибудь услышит.