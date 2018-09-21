В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров говорит, что перепеть песни, исполненные Ириной Аллегровой, невозможно. Артистка не полезла за словом в карман. Она назвала поп-короля хитрым и отметила, что он нарывается на комплимент.

В Сети появилось видео, на котором Филипп Киркоров говорит, что перепеть песни, исполненные Ириной Аллегровой, "невозможно". Артистка не полезла за словом в карман. Она назвала поп-короля хитрым и отметила, что он "нарывается" на комплимент.В рамках прошедшего в Сочи Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" состоялся концерт. посвященный творчеству легендарной исполнительницы Ирины Аллегровой. Бессмертные хиты артистки исполнили многие отечественные знаменитости.К примеру, певец Дима Билан перепел музыкальную композицию "Я тебя отвоюю", написанную на стихи поэта Марины Цветаевой. Артист настолько чувственно и эмоционально исполнил песню, что зал буквально взорвался аплодисментами. А еще Билан преподнес Аллегровой внушительный букет красных роз, который, видимо, на эмоциях, забыл в руках представителей СМИ. Впрочем, те быстро передали цветы по назначению.Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады за свою карьеру несколько раз исполнял песни Ирины Аллегровой, интерпретируя их по-своему, но они уже такого оглушительного успеха не имели. Примечательно, что сам Филипп этого не скрывает. "После вас очень сложно что-то петь. Невозможно. Невозможно", – заявил в микрофон Киркоров, обращаясь к Аллегровой после концерта.Та подошла к артисту и сказала в тот же микрофон: "Ну ты ж такой хитрый. Ты же нарываешься на комплимент. Я его с удовольствием скажу. Вот спел супер, по-филипповски, так здорово. Тронул. Спасибо тебе огромное!"Отметим, что в Сочи вместе с Ириной Аллегровой прибыли ее дочь Лала и внук Александр. В интервью артистка признала, что раньше мало времени уделяла родным. Сейчас все изменилось. "Вот крайний год много. Они счастливы. Я говорю: я вам не надоела еще? Всю жизнь был дефицит из-за гастрольной жизни", – цитирует Ирину Аллегрову .