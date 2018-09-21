Ведущий американский промоушен смешанных единоборств UFC анонсировал бой за чемпионский титул в наилегчайшем весе среди женщин, за который 8 декабря сойдутся Валентина Шевченко из Киргизии и полька Йоанна Енджейчик. Пояс остается вакантным после того, как Лига лишила его чемпионку Никко Монтаньо.

Ведущий американский промоушен смешанных единоборств UFC анонсировал бой за чемпионский титул в наилегчайшем весе среди женщин, за который 8 декабря сойдутся Валентина Шевченко из Киргизии и полька Йоанна Енджейчик. Пояс остается вакантным после того, как Лига лишила его чемпионку Никко Монтаньо.Монтаньо должна была отстаивать свое звание в бою с Шевченко на турнире UFC 228 в Далласе, но не смогла "сделать вес" и даже оказалась в больнице. Для Валентины, русской спортсменки из Киргизии, чемпионский бой должен был стать вторым в карьере. Ранее она сражалась за титул в легчайшей категории, но проиграла решением судей Аманде Нуньес.В свою очередь Енджейчик – бывшая чемпионка UFC в минимальном весе, напоминает ESPN. Всего она выиграла в ММА 15 боев при двух поражениях в титульных поединках от Роуз Намаюнас. У Шевченко 15 побед при трех поражениях, но при этом в любительской карьере Валентина дважды побеждала спортсменку из Польши в турнирах по муай-тай.