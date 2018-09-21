Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово разыскивают пропавшего без вести Дорожкина Дениса Александровича, 21.05.2000 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово разыскивают пропавшего без вести Дорожкина Дениса Александровича, 21.05.2000 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 19 сентября 2018 года.Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые.Был одет: черные штаны, черная толстовка, серая кепка, белые кеды.Особые приметы: на левой руке шрам в области локтя.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8(495) 965-14-01; 8(495) 965-22-48; 8(495)304-97-04; 8(495)304-97-05 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73