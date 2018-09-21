Ресурс About Chromebooks выложил рендеры следующего устройства Google на операционной системе Chrome OS. Ноутбук-трансформер 2 в 1, скрывающийся под рабочим именем Nocturne, будет показан 9 октября.

Ресурс About Chromebooks выложил рендеры следующего устройства Google на операционной системе Chrome OS. Ноутбук-трансформер 2 в 1, скрывающийся под рабочим именем Nocturne, будет показан 9 октября.Судя по изображениям, Nocturne представляет собой планшет, который превращается в лэптопа при подключении док-станции в виде клавиатуры. Корпус "таблетки" весьма тонкий, углы закруглены, а в левой его части можно увидеть порт USB Type-C. Предположительно, еще один USB-C разместится на другой стороне.На док-станции можно увидеть клавиши островного типа и просторный трекпад. В кнопку включения питания, скорее всего, будет встроен сканер отпечатков пальцев. Наличие нескольких микрофонов позволяет предположить, что хромбук получит технологию шумоподавления Acoustic Echo Cancellation, обеспечивающую более высокое качество голосовых и видеозвонков. Разрешение устройства, вероятно, составит 2400х1600 пикселей — как у самой последней модели Pixelbook.Nocturne могут показать 9 октября, вместе с новыми смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL. Также ожидается анонс зарядной док-станции Pixel Stand, при подключении к которой смартфоны будут превращаться в "умную" колонку.∎Google анонсировала презентацию новых смартфонов читайте такжеСМИ пишут, что в Google заняты разработкой еще одного хромбука — Atlas, оснащаемого 4K-экраном и 8 гигабайтами оперативной памяти. Эта новинка, однако, вряд ли будет представлена на мероприятии 9 октября.