Лидера арт-группы Война Олега Воротникова (Вора Войны) обвиняют в незаконном обороте оружия в Австрии, ему грозит арест. В России в его отношении возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск. В последнее время Вор Войны и его супруга Наталья Сокол (Коза) жили в горах в Австрии.

Лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова (Вора Войны) обвиняют в незаконном обороте оружия в Австрии. Ранее сообщалось, что австрийская полиция выдала ордер на его арест.В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".По версии следствия, вечером 31 марта 2011 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге Воротников был активистом и участником несанкционированного митинга. С нескольких сотрудников милиции он сорвал форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, а затем дважды ударил рукой по голове в голову сотрудника полиции.В мае 2011-го Воротников, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде, скрылся из России и был объявлен в международный розыск, как и его супруга Наталья Сокол (по кличке Коза).В начале 2018 года они провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию, напоминает "Интерфакс". Здесь, в деревне в горах, они жили в последнее время вместе с тремя детьми.А ранее, в феврале, Коза написала детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, что она живет в брезентовой лодке с тремя детьми и хочет вернуться на родину.Арт-группа "Война" была образована в 2007 году Воротниковым, Сокол, Петром Верзиловым и участницей скандальной группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой.