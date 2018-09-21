Cтупени в центре города разрушаются. Лестница по пути с улицы Гагарина на Большую Московскую в отвратительном состоянии. Ступеньки держат подложенные под них кирпичи. И в таком состоянии объект находится уже несколько месяцев. К ремонту пока не приступили. Между тем, с каждым днём этот спуск и подъём становится всё опаснее. А ходят там тысячи людей, в том числе и туристы. Когда лестницу приведут в порядок, узнаете из следующего материала.

Cтупени в центре города разрушаются. Лестница по пути с улицы Гагарина на Большую Московскую в отвратительном состоянии. Ступеньки держат подложенные под них кирпичи. И в таком состоянии объект находится уже несколько месяцев. К ремонту пока не приступили. Между тем, с каждым днём этот спуск и подъём становится всё опаснее. А ходят там тысячи людей, в том числе и туристы. Когда лестницу приведут в порядок, узнаете из следующего материала.Многие владимирцы и не догадываются, что эта лестница портит впечатление об историческом центре, потому что, если спускаться с лестницы - её состояние не бросается в глаза. А вот если подниматься, то можно ужаснуться. Плитка отваливается, во многих местах трещины. Ступени от окончательного разрушения спасают камни. Они здесь в качестве подпорки. Вот только такое укрепление вряд ли можно назвать безопасным.Евгения: "Ходить опасно, мне кажется, вот эта плиточка может вниз переехать, и можно упасть, особенно вон те. Мне кажется, что её надо срочно починить".Галина: "Конечно, можно было бы и лучше, но, наверное, деньги нужны на всё".И в таком состоянии лестница уже несколько месяцев. Ремонтировать её должны собственники торгового центра. Точнее, управляющая компания, которая его обслуживает. Ступени находятся на прилегающей к зданию территории. Райадминистрация уже не раз указывала управленцам на недочёт и выставляла требование исправить ситуацию.Сергей Кругликов, зам.главы администрации Октябрьского района: "Администрация Октябрьского района выписала два предписания к понуждению на ремонт этой лестницы. Вчера мы пригласили их на протокол. Вчера было последнее китайское обещание, что сегодня начнётся ремонт. Мы отложили составление протокола".Власть имущих не обманули. Ещё бы, получать штраф в 50 тысяч рублей юрлицу не очень хочется. И сегодня на объекте появились рабочие.Строители сколачивают ограждение. Ведь прежде, чем приступить к работам, необходимо ограничить к проблемному объекту доступ населения. А вот и представитель собственника. Игорь Чернов пояснил, что будут делать и в какие сроки лестницу приведут в порядок.Игорь Чернов, представитель собственника здания: "Сейчас её всю переберём, забетонируем". - "А прохода здесь не будет?" - "Проход будет по кругу. С сегодняшнего дня и до 15 октября будет закрыто. Постараемся раньше сделать, конечно". - "Вид работ?" - "Капитальный ремонт лестницы. Сейчас снимем все лестничные ступени, посмотрим состояние, если нужно - будем бетонировать, и потом по новой её гранитом выкладываем".Так что временные трудности исключительно во благо населения. Через несколько недель лестница должна приобрести совсем иной вид и стать безопасной.