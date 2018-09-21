В Кировском районе Донецка мужчина устроил взрыв в продуктовом магазине. В результате ЧП пострадал сам нападавший и продавщица.

В Кировском районе Донецка мужчина устроил взрыв в продуктовом магазине. В результате ЧП пострадал сам нападавший и продавщица."Мужчина бросил гранату или взрывпакет, сейчас устанавливаем", — сообщил "Интерфаксу" глава района Юрий Будрин, отметив, что преступник уже задержан.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.