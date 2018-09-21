Сотрудники ГИБДД посетили детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

В целях формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге, их адаптации к различным дорожным ситуациям сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели в течение сентября ряд профилактических мероприятий в школьных и дошкольных образовательных учреждениях.Так, в Вашутинской общеобразовательной школе Гусь-Хрустального района инспекторы ГИБДД совместно с представителями МСЧ организовали для учащихся 6-9 классов урок безопасности. Совместное мероприятие было посвящено повышению уровня культуры безопасности на дорогах и противопожарной безопасности.В ходе урока госавтоинспектор обсудила с ребятами вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, распространенных нарушениях ПДД, допускаемых несовершеннолетними, разъяснили правила поведения при движении по маршруту «Дом-Школа-Дом». Школьники повторили сигналы пешеходного и транспортного светофора, основные знаки дорожного движения, узнали о пользе использования фликеров.Также сотрудники ГИБДД побывали в гостях у воспитанников Добрятинского детского сада. Малыши дружно отгадывали тематические загадки, изучали и повторяли дорожные знаки, сигналы регулировщика, правила безопасного перехода проезжей части.Полицейские пожелали юным участникам дорожного движения безопасных дорог, а ребята, в свою очередь, пообещали неукоснительно соблюдать дорожные правила.