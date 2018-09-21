Обнаружить похищенное стражам порядка помог четвероногий напарник – служебный пес Деви.

19 сентября текущего года сотрудники Курловского пункта полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» по «горячим следам» задержали 20-летнего ранее судимого жителя города Курлово, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем «ВАЗ-21093» и совершении кражи инструмента.Установлено, что ночью 19 сентября нетрезвый молодой человек, находясь на улице Красной армии в городе Курлово, взломал гараж, откуда похитил различные инструменты. Далее на этой же улице фигурант заметил припаркованный у одного из домов автомобиль «ВАЗ-21093». Вскрыв авто, злоумышленник попытался завести его, но сделать это не получилось.Встретив приятелей, 20-летний местный житель попросил их толкнуть машину, выдав ее за свою. Фигурант бросил похищенный инструмент и вместе со знакомыми оттолкал авто на несколько метров. Взломав замок зажигания, молодой человек завел легковой автомобиль и, прокатившись на нем, бросил.Рано утром в полицию с заявлением об угоне обратился собственник ВАЗа.В раскрытии преступления по «горячим следам» помогла работа полицейского-кинолога. Взяв запаховый след, служебный пес Деви привел сотрудников полиции к месту, где злоумышленник оставил похищенный инструмент, а затем и к брошенному авто.Впоследствии полицейские установили местонахождение подозреваемого. Ранее судимый житель Курлово был задержан и дал признательные показания.В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 158 УК РФ (кража).