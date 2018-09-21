Не секрет, что животные размером с колибри могут стать добычей быстрых богомолов. Между тем ранее хищники не были замечены за ловлей рыбы в дикой природе (многочисленные ролики, где люди кормят насекомых рыбой, не в счёт). Теперь же оказалось, что даже водным существам следует опасаться смертельных объятий охотника.

Обычно богомолы охотятся на насекомых, но время от времени не прочь разнообразить своё меню. Они лакомятся мелкими птицами, ящерицами, лягушками, тритонами, мышами и даже змеями.Правда, здесь есть одно "но": не всегда подобные трапезы происходят без участия людей, и многие случаи поедания мелких животных просто не зафиксированы в дикой природе. Люди могут создавать такие условия искуственным образом.То же самое касается и рыб: никогда прежде учёные не ловили богомола за рыбалкой в дикой природе (многочисленные ролики, где человек кормит насекомое рыбой, естественно, не в счёт).Тем не менее в прошлом году исследователи наблюдали, как дикий взрослый самец богомола вида Hierodula tenuidentata охотится и кормится гуппи (пресноводной рыбой) в пруду, расположенном в частном саду на крыше дома в штате Карнатаке, Индия.Примечательно, что хищник пять дней подряд возвращался на то же место и ловил добычу: обычно насекомое начинало съедать ещё живую рыбу с хвоста. В общей сложности богомолу удалось поймать девять рыб (по две в день).Чтобы добраться до угощения, насекомое передвигалось по листьям кувшинок, находящихся на поверхности пруда.Как говорят исследователи, открытие само по себе является любопытным, так как ранее богомолы не были замечены за ловлей рыб в дикой природе. Кроме того, оно поднимает сразу три новых дискуссионных пункта, достойных дальнейшего изучения.Во-первых, тот факт, что богомолы охотятся на позвоночных животных вне лаборатории, подтверждает, что один вид беспозвоночных существ действительно может влиять на целую экосистему. В данном случае богомол охотился на гуппи, которые, в свою очередь, кормятся водными насекомыми.Во-вторых, открытие ставит под сомнение знания о зрении богомолов. Несмотря на то, что строение глаз насекомых говорит о том, что животные адаптировались для охоты при дневном свете, богомол оказался отличным охотником в темноте. Насекомое успело выловить все девять рыб на закате или поздно ночью.Неоднократные посещения одного и того же пруда также намекают на ранее недооценённые способности богомола к обучению, говорят авторы работы. Насекомое, вероятно, запомнило место, где легко можно поймать добычу, и использовало эту информацию, в результате чего хищник вновь и вновь возвращался к ночной рыбалке.Уникальные наблюдения учёных описывают поведение только одного насекомого. Тем не менее они позволяют сделать некоторые интересные выводы относительно охоты всех представителей этого вида, считают учёные.Например, в саду не было недостатка в пище, было много мух и других насекомых, которыми богомол мог успешно полакомиться. Однако охотник возвращался "на место преступления" пять ночей подряд, предпочитая наполнять брюхо именно рыбой.Как говорят авторы работы, подобное поведение похоже на точную стратегию охоты, а не на случайный выбор.Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Orthoptera Research.К слову, ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что голодные самки богомола привлекают больше самцов.