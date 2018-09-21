Мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении

Мужчина обвиняется в особо тяжком преступленииВ Румынии поймали мужчину, которого обвиняют в особо тяжком преступлении в Гусь-Хрустальном районе. Правда совершено оно было 3 года назад.По версии следствия, 25 марта 2015 года в поселке Уршельский нашли тело 30-летней женщины. Потерпевшая лежала в своем доме с черепно-мозговой травмой, которая и стала причиной смерти.Следком незамедлительно возбудил уголовное дело.Собранные доказательства указывали на сожителя женщины – гражданина Республики Молдова, который нелегально проживал в России. Ион Арсений подрабатывал на стройках.Как выяснилось, в день трагедии подозреваемый на электричке уехал в сторону Москвы и скрывался от правоохранителей. Арсения объявили в федеральный розыск, а затем и в международный розыск.При участии оперативных служб МВД и Интерпола стало известно, что мужчина проживает в Румынии, где его и задержали в августе этого года.Обвиняемый экстрадирован на территорию РФ и в ближайшее время с ним будут проведут следственные и процессуальные действия.