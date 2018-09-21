Леша
Чайчиц и Лиза Триандафилиди установили в спальне скрытую камеру. Влюбленные показали поклонникам, как выглядит их идеальное утро.
Леша
Чайчиц и Лиза Триандафилиди установили в спальне скрытую камеру. Влюбленные показали поклонникам, как выглядит их идеальное утро.
Экс-участники реалити-шоу не постеснялись показать
очень личный ролик. Алексей опубликовал в своем
микроблоге домашнее видео с Лизой.
"Скрытая камера,
или как делать приятно по утрам и дурачиться вместе. Какое для вас
идеальное утро?" – написал Чайчиц в Instagram. В видео
показаны страстные поцелуи, завтрак в постель, букет цветов – и все это под
романтическую музыку.
Поклонники порадовались за счастливую пару. "Берегите друг друга
и не слушайте никого", "Вы самые лучшие", "Мимимишность зашкаливает", "Клевые… Несколько раз
пересмотрела", – прокомментировали ролик пользователи Instagram.
Однако помимо теплых
слов в адрес Чайчиц и Триандафилиди есть негативные
высказывания фолловеров, которые не одобряют отношения Лизы
и Леши. Напомним, что у Триандафилиди есть дочка, которая
в данный момент живет с отцом. Бывший муж не позволяет матери
видеться с ребенком.
Отметим,
что, будучи еще участниками "Дома-2", у пары произошла крупная ссора. Причиной стало поведение Триандафилиди.
Молодой человек находился на грани нервного срыва. "Ты меня унижаешь! Ты
меня гасишь уже какой день! Я ее принял после измены, я все простил, думал, мы
будем вместе! Взяла борозды и гасит меня!", – сокрушался Чайчиц.