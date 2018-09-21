Леша Чайчиц и Лиза Триандафилиди установили в спальне скрытую камеру. Влюбленные показали поклонникам, как выглядит их идеальное утро.

ЛешаЧайчиц и Лиза Триандафилиди установили в спальне скрытую камеру. Влюбленные показали поклонникам, как выглядит их идеальное утро.Экс-участники реалити-шоу не постеснялись показатьочень личный ролик. Алексей опубликовал в своеммикроблоге домашнее видео с Лизой."Скрытая камера,или как делать приятно по утрам и дурачиться вместе. Какое для васидеальное утро?" – написал Чайчиц в Instagram. В видеопоказаны страстные поцелуи, завтрак в постель, букет цветов – и все это подромантическую музыку.Поклонники порадовались за счастливую пару. "Берегите друг другаи не слушайте никого", "Вы самые лучшие", "Мимимишность зашкаливает", "Клевые… Несколько разпересмотрела", – прокомментировали ролик пользователи Instagram.Однако помимо теплыхслов в адрес Чайчиц и Триандафилиди есть негативныевысказывания фолловеров, которые не одобряют отношения Лизыи Леши. Напомним, что у Триандафилиди есть дочка, котораяв данный момент живет с отцом. Бывший муж не позволяет материвидеться с ребенком.Отметим,что, будучи еще участниками "Дома-2", у пары произошла крупная ссора. Причиной стало поведение Триандафилиди.Молодой человек находился на грани нервного срыва. "Ты меня унижаешь! Тыменя гасишь уже какой день! Я ее принял после измены, я все простил, думал, мыбудем вместе! Взяла борозды и гасит меня!", – сокрушался Чайчиц.