В министерствах финансов и культуры уже одобрили эту идею

В министерствах финансов и культуры уже одобрили эту идеюВласти Суздаля планируют ввести в городе-музее туристический сбор. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Сахаров.Он рассказал, что в министерствах финансов и культуры уже одобрили эту идею. С каждым годом туристическая нагрузка на древний город растет и растет, и для бюджета необходим дополнительный источник.Помочь бюджету Суздаля планируют и за счёт местных жителей – владельцев частных гостиниц. Налоговые сборы с некоторых гостевых домов увеличились в 5 раз после того, как прокуратура прошлась с рейдами.КстатиВсе города Золотого кольца с 2020 года хотят ввести туристический сбор. Во многих курортных городах его применяют уже не один год. В Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и в Крыму турсбор составляет примерно 1-2% от стоимости проживания в гостинице или отеле.