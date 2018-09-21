Мусор сваливали прямо посередине улице

Мусор сваливали прямо посередине улицеНа улице Свободы в городе Юрьев-Польский нашли несанционированную свалку твердых бытовых отходов. Районная прокуратура провела там проверку соблюдения требования природоохранного законодательства.Прямо посередине улицы местные жители могут наблюдать кучи мусора, спиленных деревьев, кирпичей и других строительных материалов. Неизвестно, почему расчисткой завалов не занялись ранее.Прокурором района предъявлен иск к администрации Юрьев-Польского района, в котором несанционированное место складирования отходов обязуют ликвидировать.Исполнение требований находится на контроле надзорного органа.