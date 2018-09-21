Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт пригласил Дональда Трампа и Владимира Путина на бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. Поединок пройдет в Лас-Вегасе. Его ждали несколько лет. Хабиб будет защищать чемпионский титул UFC в легком весе, Конор выйдет впервые почти за два года.

Президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт пригласил Дональда Трампа и Владимира Путина на бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. Поединок пройдет в Лас-Вегасе. Его ждали несколько лет. Хабиб будет защищать чемпионский титул UFC в легком весе, Конор выйдет впервые почти за два года. Оба уже выступили на пресс-конференции.Предложение выпить виски, малиновый пиджак, отсутствие Тимати и Крида, масса язвительных высказываний с одной стороны и максимально сдержанное поведение с другой — это краткое описание пресс-конференции одного из самых ожидаемых боев в смешанных единоборствах последних лет."Макгрегор как всегда был очень многословен, в прекрасном костюме, на стиле. Он сделал все, чтобы раскачать Хабиба эмоционально, вывести его из себя. Но Хабиб Нурмагомедов хранил спокойствие, был титанически уверен в себе", — рассказывает Роман Мазуров, комментатор единоборств.Несмотря на распространенную практику продажи билетов на конференции UFC, именно это мероприятие было закрытым. Одна из первых фраз Макгрегора была как раз по этому поводу: "Где наши болельщики, и для кого тогда мы все это делаем?" Но в итоге все было только для прессы и продолжалось около 45 минут. За это время бойцы десятки раз обменялись колкими репликами в адрес друг друга, и редко это обходилось без ненормативной лексики."Для него это будет долгий вечер, очень долгий. Думаю, я заставлю его устать, потом немного поиграю с ним. Когда он устает, всегда сдается", — заявил Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе.Конор без остановки оскорблял оппонента, приплетал политику, закидывал ноги на стол и пытался любым способом вывести Хабиба из себя. Нурмагомедов реагировал ироничной улыбкой и на провокации не поддавался. За время этой пресс-конференции Хабиб в отличие от Конора вообще ни разу не встал со стула."Я буду готов к пяти раундам, я прошел через все, этот парень просто стеклянный — я разобью его", — пообещал Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в легком и в полулегком весе.Однако кое-что любопытное все-таки произошло. Макгрегор принес на мероприятие виски собственного производства и усердно предлагал выпить Хабибу. Напомнил всем, что накануне у Хабиба был день рождения и Нурмагомедову исполнилось 30 лет. Пить россиянин отказался, так что ирландцу пришлось выпивать вместе с президентом UFC Даной Вайт.Вспоминали бойцы и весенний инцидент с автобусом. Тогда Конор со своими друзьями на парковке напал на автобус с бойцами миксфайта, где находился Нурмагомедов. Ирландец в тот момент явно переусердствовал и даже кидал в этот автобус тележки, за что впоследствии был осужден и освобожден под залог в 50 тысяч.За 7 часов трансляцию в интернет посмотрели 3 миллиона человек. Букмекерские компании по всему миру принимали деньги на самые нелепые события, которые могут случиться во время пресс-конференции: придет ли Конор Макгерор с Егором Кридом, у которого недавно был заочный конфликт с Хабибом; кто придет в шубе, а кто в папахе; украдет ли ирландец пояс у россиянина. Сыграла ставка за коэффициент 2.5 — Макгрегор действительно отрекламировал и выпил виски своего производства.В конце состоялась первая дуэль взглядов Хабиба и Конора. Даже в этот момент ирландец продолжать что-то нашептывать своему сопернику. На Хабиба никакие психологические атаки так и не подействовали.