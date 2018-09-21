Он продлится с 22 по 24 сентября

Он продлится с 22 по 24 сентябряВладимирская область готовится ко второму туру выборов главы региона, которые состоятся 23 сентября.Чтобы обеспечить безопасность, на несколько дней в области вводится режим повышенной готовности. Он будет действовать с 22 по 24 сентября. Ответственным органам власти поручено организовать эффективный контроль за складывающейся оперативной обстановкой, особое внимание нужно уделить вопросам пожарной безопасности, работе объектов ЖКХ и энергетики.В предстоящие дни на всех избирательных участках пройдет проверка систем связи и оповещения, противопожарного состояния помещений. Также комиссия оценит готовность персонала к действиям на случай происшествий и ЧС. В день голосования за порядком и безопасностью на избирательных участках будут следить сотрудники полиции и МЧС.Сотрудники правоохранительных органов всегда переходят в режим повышенной готовности на период проведения значимых массовых мероприятий.