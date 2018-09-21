Руководство предприятия оштрафовали на 100 тысяч рублей

Руководство предприятия оштрафовали на 100 тысяч рублейОдин из крупных мясоперерабатывающих заводов Владимирской области оштрафовали за ужасные антисанитарные условия.Летом этого года специалисты Россельхознадзора провели плановую проверку предприятия. И нашли там множество нарушений.Так, например, на некоторых участках производства не было контроля за температурой и влажностью, а в цехах нашли ржавчину. Сотрудники завода не проводили качественную дезинфекцию и не следили за контейнерами с отходами.За выявленные нарушения руководству предприятия грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.