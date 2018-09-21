Нарушителям грозит штраф в 1000 рублей

Нарушителям грозит штраф в 1000 рублейЗа прошедший год на территории региона случилось 64 ДТП, в которых один из находящихся в автомобиле не пристегнул ремень безопасности.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области отмечает рост таких происшествий в областном центре, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском, Кольчугинском, Киржачском, Меленковском и Судогодском районах.Для того, чтобы снизить уровень аварийности и тяжесть последствий в ДТП, с 21 по 30 сентября сотрудники автоинспеции проведут операцию «Ремень безопасности». В регионе массово проверят водителей и пассажиров. Непристегнутые будут наказаны штрафом.Напомним, что штраф за подобное нарушение составляет 1000 рублей.