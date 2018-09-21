Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав на чемпионат мира. Капитаном команды стала Евгения Старцева, а Наталия Гончарова возглавила список диагональных. Женское мировое первенство пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября.

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу объявил состав на чемпионат мира. Капитаном команды стала Евгения Старцева, а Наталия Гончарова возглавила список диагональных. Женское мировое первенство пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября.Вместе со Старцево пару связующих сборной составила Татьяна Романова, а Дарья Малыгина будет второй диагональной. На роль либеро в команде взяты Дарья Талышева и Алла Галкина.Четверку доигровщиц в нашей сборной составили Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Анна Котикова и Ольга Бирюкова. Блокирующие: Ирина Королева, Ирина Фетисова, Екатерина Любушкина и Екатерина Ефимова.