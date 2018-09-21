Станислав Черчесов положительно относится к критике. Главный тренер сборной России признался, что это нелегко – однако критические замечания часто помогают исправить ошибки. Наставник футболистов рассказал о своей работе в откровенном интервью.

Станислав Черчесов положительно относится к критике. Главныйтренер сборной России признался, что это нелегко – однако критические замечаниячасто помогают исправить ошибки. Наставник футболистов рассказал о своей работев откровенном интервью.Успех на ЧМ-2018 уже в прошлом, и сейчас нет временипредаваться приятным воспоминаниям. У сборной много сложных задач впереди, наних и надо сосредоточиться, уверен Станислав Черчесов.Главный тренер сборной России признался, что к критикеотносится по-философски. Особенно приходится сдерживаться, когда она неослабевает вне зависимости от результата. "Команда проигрывает —недовольны одним, расходится миром – находят другое, побеждает – притягиваюттретье", – сказал Черчесов.Наставник футболистовсогласился, что вокруг команды создавался определенный негативный фон. Однакоигроки и тренерский штаб отнеслись к этому спокойно. Они знали, что неверно оцениватькоманду по контрольным матчам со сборными из первой десятки рейтинга ФИФА. Этиигры нужны как раз для того, чтобы сделать выводы, устранить недостатки ипонять, как достичь поставленной цели, отметил Черчесов в интервью RT.Что касается вопросов, которые задают болельщики по поводунынешнего состава сборной, то они Черчесова даже радуют. По мнению наставника,это говорит о том, что люди интересуются командой и знают игроков. Объяснилтренер и причины этих перестановок."Необходимо понять одну важную вещь: перед чемпионатоммира мы вызывали потенциально сильных футболистов, даже если они находились нев идеальной форме. Им необходимо было набраться опыта, и время на это ещеоставалось, поскольку проявить себя нужно было только в июне-июле 2018-го.Теперь же результат нужно выдавать здесь и сейчас, поэтому мы вызываем техфутболистов, которые лучше готовы на данный момент", – пояснил .Главный тренер российской команды не согласился сутверждением журналистов, которые назвали его эмоциональным человеком.Корреспондент с удивлением вспоминал момент, когда после решающего пенальти вматче с Испанией все побежали праздновать, а Черчесов остался стоять на месте."После чего пожал руку Фернандо Йерро, дал короткое телевизионное интервьюу поля и, как обычно, направился в раздевалку", – напомнил наставник. Изаметил, что после других игр он тоже " никуда не бежит". "Всепобежали, хоть кто-то же должен был постоять", – иронизирует специалист.При этом во время матча с Хорватией "заводил"трибуны в дополнительное время. Тренер признал, что тогда, действительно,немного "подирижировал". Но пояснил, что это была экстремальнаяситуация. А в таких случаях эмоции не всегда нам подвластны, заключил Черчесов.