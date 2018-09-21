Станислав Черчесов положительно относится к критике. Главный
тренер сборной России признался, что это нелегко – однако критические замечания
часто помогают исправить ошибки. Наставник футболистов рассказал о своей работе
в откровенном интервью.
Станислав Черчесов положительно относится к критике. Главный
тренер сборной России признался, что это нелегко – однако критические замечания
часто помогают исправить ошибки. Наставник футболистов рассказал о своей работе
в откровенном интервью.
Успех на ЧМ-2018 уже в прошлом, и сейчас нет времени
предаваться приятным воспоминаниям. У сборной много сложных задач впереди, на
них и надо сосредоточиться, уверен Станислав Черчесов.
Главный тренер сборной России признался, что к критике
относится по-философски. Особенно приходится сдерживаться, когда она не
ослабевает вне зависимости от результата. "Команда проигрывает —
недовольны одним, расходится миром – находят другое, побеждает – притягивают
третье", – сказал Черчесов.
Наставник футболистов
согласился, что вокруг команды создавался определенный негативный фон. Однако
игроки и тренерский штаб отнеслись к этому спокойно. Они знали, что неверно оценивать
команду по контрольным матчам со сборными из первой десятки рейтинга ФИФА. Эти
игры нужны как раз для того, чтобы сделать выводы, устранить недостатки и
понять, как достичь поставленной цели, отметил Черчесов в интервью RT.
Что касается вопросов, которые задают болельщики по поводу
нынешнего состава сборной, то они Черчесова даже радуют. По мнению наставника,
это говорит о том, что люди интересуются командой и знают игроков. Объяснил
тренер и причины этих перестановок.
"Необходимо понять одну важную вещь: перед чемпионатом
мира мы вызывали потенциально сильных футболистов, даже если они находились не
в идеальной форме. Им необходимо было набраться опыта, и время на это еще
оставалось, поскольку проявить себя нужно было только в июне-июле 2018-го.
Теперь же результат нужно выдавать здесь и сейчас, поэтому мы вызываем тех
футболистов, которые лучше готовы на данный момент", – пояснил .
Главный тренер российской команды не согласился с
утверждением журналистов, которые назвали его эмоциональным человеком.
Корреспондент с удивлением вспоминал момент, когда после решающего пенальти в
матче с Испанией все побежали праздновать, а Черчесов остался стоять на месте.
"После чего пожал руку Фернандо Йерро, дал короткое телевизионное интервью
у поля и, как обычно, направился в раздевалку", – напомнил наставник. И
заметил, что после других игр он тоже " никуда не бежит". "Все
побежали, хоть кто-то же должен был постоять", – иронизирует специалист.
При этом во время матча с Хорватией "заводил"
трибуны в дополнительное время. Тренер признал, что тогда, действительно,
немного "подирижировал". Но пояснил, что это была экстремальная
ситуация. А в таких случаях эмоции не всегда нам подвластны, заключил Черчесов.