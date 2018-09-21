Юморист Петросян рассказал о своем главном преимуществе: его любят женщины. И это позволяет ему забыть о множестве бытовых проблем.

Юморист Петросян рассказал о своем главном преимуществе: еголюбят женщины. И это позволяет ему забыть о множестве бытовых проблем.Необычная внешность юмориста Петросяна не доставляет емунеудобств. Александр почти не сталкивался с негативным к себе отношением – онуверен, что в компаниях его любят за чудесный характер.Александр – участник программы "Открытый микрофон"на телеканале ТНТ. Как пишет НСН,юморист Петросян – не просто талантливыйчеловек и замечательный собеседник, он еще и "компактный""Для меня слово "карлик" – это 90% моегомонолога, поэтому странно обижаться на это", – поясняет .Его рост – 1 метр 28 сантиметров, вес – около 40 килограммов. Александрназывает себя феей.Как выяснилось, маленький рост юмориста Петросяна – вовсе непрепятствие для насыщенной жизни и любимой работы. Александр признает, что унего масса бытовых проблем. Но зато любят женщины – и это его со многимпримиряет.Юморист Александр Петросян родом из Владимира. Этот участник Comedy Баттл запомнился всем по первому туру в 2015 году. Маленький, но яркий и харизматичный, жизнерадостный парень покорил всех своей улыбкой и веселым нравом. Как отмечают коллеги, юморист Петросян заражает всех окружающих оптимизмом и добродушием.