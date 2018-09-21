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<a href="http://33live.ru/novosti/21-09-2018-vysokoskorostnaya-magistral-uvelichit-byudzhet-regiona.html" target="_blank">Высокоскоростная магистраль увеличит бюджет региона</a> - С началом строительства высокоскоростной магистрали бюджет Владимирской области может вырасти вдвое. Об этом на встрече с железнодорожниками, посвященной 15-летию РЖД, заявила губернатор. Светлана Орлова высоко оценила работу сотрудников владимирского участка Горьковской железной дороги и вместе c гендиректором ОАО РЖД Олегом Белозеровым наградила лучших работников памятными знаками и дипломами. Так же глава региона отметила серьезный вклад железнодорожников в экономику области и сообщила о намерении владимирских предприятий поставлять для РЖД новые комплектующие. Оксана Любимова расскажет подробнее.