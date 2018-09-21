С началом строительства высокоскоростной магистрали бюджет Владимирской области может вырасти вдвое. Об этом на встрече с железнодорожниками, посвященной 15-летию РЖД, заявила губернатор. Светлана Орлова высоко оценила работу сотрудников владимирского участка Горьковской железной дороги и вместе c гендиректором ОАО РЖД Олегом Белозеровым наградила лучших работников памятными знаками и дипломами. Так же глава региона отметила серьезный вклад железнодорожников в экономику области и сообщила о намерении владимирских предприятий поставлять для РЖД новые комплектующие. Оксана Любимова расскажет подробнее.
С началом строительства высокоскоростной магистрали бюджет Владимирской области может вырасти вдвое. Об этом на встрече с железнодорожниками, посвященной 15-летию РЖД, заявила губернатор. Светлана Орлова
высоко оценила работу сотрудников владимирского участка Горьковской железной дороги и вместе c гендиректором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым наградила лучших работников памятными знаками и дипломами. Так же глава региона отметила серьезный вклад железнодорожников в экономику области и сообщила о намерении владимирских предприятий поставлять для РЖД новые комплектующие. Оксана Любимова расскажет подробнее.
Поздравляя сотрудников владимирского участка Горьковской железной дороги с праздником, губернатор Светлана Орлова
отметила большой вклад железнодорожников в экономику региона. И дело, по словам губернатора, не только в крупных контрактах с РЖД на поставку продукции местных предприятий. Увеличение туристического потока в 33-й регион - это во многом заслуга машинистов, электромехаников, диспетчеров и проводников.
Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "Очень важно, что вы работаете качественно, профессионально и что вашей работой довольны граждане. Мы высоко ценим нелегкий труд железнодорожников. Выражаем уверенность, что в дальнейшем ООО "РЖД" будет увеличивать объемы перевозок пассажиров и грузов. Повышать качество и безопасность транспортного обслуживания".
По случаю юбилея, лучшим железнодорожникам вручили ведомственные награды и дипломы администрации области. Электромеханик Игорь Амозов 26 лет работает на железной дороге. Обеспечивает электроснабжение на станции "Новки" в Камешковском районе. Говорит, с открытием скоростного движения, работы заметно прибавилось, но и обслуживать оборудование стало проще.
Игорь Амозов, старший электромеханик тяговой подстанции "Новки": "Переходим от масляного оборудования к вакуумному. Они намного надежней и легче в эксплуатации. Ни масла, ничего не надо к нему возить. Оно так работает. Так что постепенно. Но намного лучше стало. Пустили скоростное движение, и уже ответственность намного больше, чем раньше была. Сейчас еще и чемпионат мира прошел. Поездов сколько пропускали. Мы вообще старались, чтобы все было гладко".
Такая модернизация железных дорог, по словам главы РЖД Олега Белозерова, была бы невозможной без участия самого региона. Комплектующие для "Стрижей", "Ласточек" и "Сапсанов" делают именно во Владимирской области. А региональные власти активно поддерживают будущее строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань".
Олег Белозеров, генеральный директор ОАО "РЖД": "Компания осуществляет закупки на многих предприятиях области. Это результат нашей совместной работы. Безусловный приоритет в работе РЖД - сервис для пассажиров. Во взаимодействии с Владимирской областью мы реализуем все самые современные технологии".
Только вчера новый поезд соединил Москву и Муром. А объем произведенной владимирскими предприятиями продукции для нужд РЖД уже превысил три миллиарда рублей. Область поставляет железнодорожникам кабины для поездов, стрелочные переводы, тепловозы и комплектующие. Строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" - один из самых перспективных железнодорожных проектов. Светлана Орлова
рассчитывает, что глобальная стройка станет мощным толчком для региональной экономики.
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Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "У нас сейчас бюджет 65. А если пойдет ВСМ, мы посчитали, и вы будете брать нашу продукцию, то у нас бюджет будет 150 миллиардов. Мы в этом заинтересованы, как никто. В границах области планируются 4 остановки высокоскоростных поездов. В районе городов Владимир, Ковров, Петушки и Гороховец. Как только остановка, вокзал - уже инвестиционые проекты. Есть предложения, что строить".
Уже в ближайшее время 33-й регион начнет поставлять еще 8 наименований продукции для строительства железных дорог. Кроме того, на владимирских предприятиях идут новые разработки компонентов для РЖД, которые смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам.