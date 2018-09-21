Москва присоединится к международной акции День без автомобиля. По этому поводу, горожанам предлагают поучаствовать в гонках на самокатах и в марафонском забеге. А еще в выходные можно будет отправиться на рыцарский турнир, научиться танцевать сиртаки и оценить размах нового Круга света.

Москва присоединится к международной акции "День без автомобиля". По этому поводу, горожанам предлагают поучаствовать в гонках на самокатах и в марафонском забеге. А еще в выходные можно будет отправиться на рыцарский турнир, научиться танцевать сиртаки и оценить размах нового "Круга света".Уже сегодня вечером в Москве открывается самый зрелищный и яркий в прямом смысле слова фестиваль — "Круг света". "Коломенское" — новая площадка фестиваля — изменится до неузнаваемости.Кругосветное путешествие москвичей ждет в эти выходные и днем. В саду "Эрмитаж" без всяких билетов можно попасть в солнечную Грецию, где вас научат танцевать сиртаки и угостят изысканными блюдами средиземноморской кухни.На дизайн-заводе "Флакон" — Чехия. Из Праги приедут фокусники и рыцари, которые покажут захватывающие представления. На мастер-классах пражские мастера научат народным промыслам. А на ярмарке можно будет купить национальную одежду, сувениры и, конечно же, попробовать знаменитые чешские напитки.Сегодня вечером открывается фестиваль спектаклей для детей "Гаврош". В этом году с гастролями — артисты из Германии. Они представят как новые постановки, так и уже популярные. Увидеть их можно на сценах сразу четырех столичных театров.В Новой Третьяковке сейчас проходит крупнейшая за 40 лет выставка Михаила Ларионова. Работы, собранные из разных музеев России и Европы, в таком масштабе представляются впервые.Перемещаться с одного мероприятия на другое можно на велосипеде или на общественном транспорте: по всему миру завтра пройдет акция "День без автомобиля". В Москве ее продлевают до конца выходных.В воскресенье на ВДНХ состоится заезд на самокатах, а возле Лужников в девять утра стартует Московский марафон — самый массовый забег России. Участники пробегут две дистанции — в 40 и 10 километров — по самым красивым улицам и бульварам столицы. Присоединяйтесь!