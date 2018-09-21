Молодая певица из Киргизии Зере Асылбек опасается за свою
жизнь. Девушке начали поступать угрозы после съемок в нижнем белье.
Молодая певица из Киргизии Зере Асылбек опасается за свою
жизнь. Девушке начали поступать угрозы после съемок в нижнем белье.
В YouTube появилось музыкальное видео 19-летней Зере, под названием "Кыз".
В клипе артистка предстает перед зрителями пиджаке, бюстгальтере и юбке, что
многие соотечественники посчитали оскорбительным. Примечательно, что народ Киргизии возмутил не только внешний
вид певицы, они осудили текст песни, в котором Зере призывает вспомнить о правах
женщин и просит перестать указывать как им жить.
После выхода клипа девушка получила в соцсетях сообщения, в
которых неизвестные обещали расправиться с ней. Артистка даже сделала несколько
скришотов переписки. "Если ты не удалишь видео и не попросишь прощение у
кыргызского народа, то скоро мы тебя убьем. Пусть это будет первый и последний
раз", – написал подписчик. Вслед за ним отреагировал другой пользователь, который
написал, что "присоединится и с радостью отрежет голову" певице. Об этом
сообщает портал kloop.kg.
Асылбек обратилась в полицию, она опасается за свою жизнь.
Сотрудники правоохранительных органов заверили певицу в
том, что они сделают все возможное, чтобы защитить ее.
Отметим, что были и те, кто поддержал Зере. В Сети они создали
флешмоб, где выкладывали селфи в нижнем белье, по понятным
причинам, активистки не показывали своего лица.