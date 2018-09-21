Молодая певица из Киргизии Зере Асылбек опасается за свою жизнь. Девушке начали поступать угрозы после съемок в нижнем белье.

Молодая певица из Киргизии Зере Асылбек опасается за своюжизнь. Девушке начали поступать угрозы после съемок в нижнем белье.В YouTube появилось музыкальное видео 19-летней Зере, под названием "Кыз".В клипе артистка предстает перед зрителями пиджаке, бюстгальтере и юбке, чтомногие соотечественники посчитали оскорбительным. Примечательно, что народ Киргизии возмутил не только внешнийвид певицы, они осудили текст песни, в котором Зере призывает вспомнить о правахженщин и просит перестать указывать как им жить.После выхода клипа девушка получила в соцсетях сообщения, вкоторых неизвестные обещали расправиться с ней. Артистка даже сделала несколькоскришотов переписки. "Если ты не удалишь видео и не попросишь прощение укыргызского народа, то скоро мы тебя убьем. Пусть это будет первый и последнийраз", – написал подписчик. Вслед за ним отреагировал другой пользователь, которыйнаписал, что "присоединится и с радостью отрежет голову" певице. Об этомсообщает портал kloop.kg.Асылбек обратилась в полицию, она опасается за свою жизнь.Сотрудники правоохранительных органов заверили певицу втом, что они сделают все возможное, чтобы защитить ее.Отметим, что были и те, кто поддержал Зере. В Сети они создалифлешмоб, где выкладывали селфи в нижнем белье, по понятнымпричинам, активистки не показывали своего лица.