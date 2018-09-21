Неудачей завершилась попытка компании Amazon снять документальный фильм о Ливерпуле. Причина связана с отказом главного тренера команды Юргена Клоппа.

Неудачей завершилась попытка компании Amazon снять документальный фильм о "Ливерпуле". Причина связана с отказом главного тренера команды Юргена Клоппа.Руководство "Ливерпуля" дало согласие на съемки фильма, однако последнее слово должен был сказать Юрген Клопп. Но немецкий специалист посчитал, что съемка помешает тренировочному процессу и будет отвлекать футболистов. Кроме того, главный тренер усомнился в целесообразности выхода подобного фильма.Amazon собирался выпустить ряд фильмов о клубах премьер-лиги. Уже готова лента о "Манчестер Сити". Однако фильма про "Ливерпуль" не будет из-за позиции Юргена Клоппа.