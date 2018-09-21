В Иркутской области изъяли 340 килограммов омуля, выловленного в озере Байкал. Водитель легкового автомобиля сообщил, неизвестные попросили перевезти рыбу в областной центр за 10 тысяч рублей.

В Иркутской области полицейские изъяли 340 килограммов омуля, выловленного в озере Байкал. Рыба перевозилась в легковом автомобиле в 11 мешках без соответствующих разрешительных документов.Происхождение омуля водитель объяснил просто: неизвестные лица попросили его перевезти рыбу из села Выдрино в Иркутск за 10 тысяч рублей.Сотрудники правоохранительных органов изъяли незаконно выловленную рыбу, а перевозящий ее 43-летний мужчина был оштрафован на 500 рублей за отсутствие сопроводительных документов.Ему также грозит административная ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки — штраф от одной до трех минимальных размеров оплаты труда.Напомним, что в настоящее время действует запрет на промышленную добычу и вылов омуля, введенный в 2017 году.