По меньшей мере пять человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенном в детском саду в нью-йоркском районе Куинс.Об этом общественность проинформировал канал NBC, ссылаясь на стражей порядка.JUST IN: Multiple people, possibly children, have been injured in either a stabbing or a slashing incident at a Queens daycare, police say. https://t.co/KoWwdlX7kn — @NBCNewYork— NBC News (@NBCNews) 21 сентября 2018 г.По меньшей мере пять человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенном в детском саду в нью- йоркском районе Куинс.Полиция сообщила, что нападение совершила 52-летняя женщина, которую удалось задержать. О мотивах преступницы не сообщается.