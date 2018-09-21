Воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, злоумышленник похитил из его квартиры телевизор.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего безработного жителя Собинки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В начале сентября текущего года подозреваемый находился в гостях у своего знакомого в городе Собинка. Вместе мужчины распивали спиртные напитки. Через некоторое время, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, мужчина похитил из квартиры телевизор стоимостью 14 тысяч рублей.Похищенное злоумышленник, задержанный сотрудниками полиции после поступившего заявления о краже, успел продать.Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.