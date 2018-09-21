Воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, злоумышленник похитил из его квартиры телевизор.
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего безработного жителя Собинки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
В начале сентября текущего года подозреваемый находился в гостях у своего знакомого в городе Собинка. Вместе мужчины распивали спиртные напитки. Через некоторое время, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, мужчина похитил из квартиры телевизор стоимостью 14 тысяч рублей.
Похищенное злоумышленник, задержанный сотрудниками полиции после поступившего заявления о краже, успел продать.
Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.