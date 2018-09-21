По его вине погибли пассажиры

По его вине погибли пассажирыЖителя города Струнино Александровского района обвиняют в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июня пьяный молодой человек, управляя исправным автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.Водитель на полной скорости наехал на дорожный бруствер и машина опрокинулась. 2 пассажира, находящиеся в автомобиле, скончались до приезда скорой.Теперь 21-летнему парню грозит лишение свободы от 4 до 9 лет.