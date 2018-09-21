Анна Шульгина представила широкой публике новый клип. При этом 25-летняя дочь Валерии радикально изменила имидж.

Анна Шульгина представила широкой публике новый клип. При этом 25-летняя дочь Валерии радикально изменила имидж.Анна короткоподстриглась и покрасила волосы в пепельный цвет. Поклонники Валерии буквальноне узнали ее старшую дочь.Пользователи Сетипрокомментировали смелые изменения во внешности Шульгиной. К слову, вместе с белокурымилоконами избавилась и от своего имени, взяв сценическийпсевдоним Shena."Жуть какая красота! Сначала было подумал даже, чтопоседела! Невероятное преображение", "Оченьклассная", "Анюта! Круто очень… Это настолько твое, настоящее!", -прокомментировали эксперимент начинающей певицы фолловеры. Вместе с тем, дочкаВалерии удивила фанатов и предпочтениями в одежде.Теперьмолодая артистка отдает предпочтение строгим костюмам и роковым образам. Втаком виде и предстала в своем новом клипе "Живешь в моейголове".Своим мнение по поводупреображения Анны поделился и ее отчим Иосиф Пригожин. "Это ее выбор. Если ейнравится, то мы не против. В принципе, все не обычно и не похоже на то, чтоделают другие. Это попытка найти себя! Мы только рады", – цитирует продюсера StarHit.ru. Сама же Валерия по поводу нового имиджа дочери пока невысказалась.Успел оценить новую работу наследницы Валерии и продюсер ВикторДробыш. Он отметил вокальные данные Анны дочери знаменитой певицы, дажеподумав, что некоторые партии исполняет сама Валерия.