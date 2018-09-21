Анна Шульгина представила широкой публике новый клип. При этом 25-летняя дочь Валерии радикально изменила имидж.
Анна Шульгина представила широкой публике новый клип. При этом 25-летняя дочь Валерии радикально изменила имидж.
Анна коротко
подстриглась и покрасила волосы в пепельный цвет. Поклонники Валерии буквально
не узнали ее старшую дочь.
Пользователи Сети
прокомментировали смелые изменения во внешности Шульгиной. К слову, вместе с белокурыми
локонами избавилась и от своего имени, взяв сценический
псевдоним Shena.
"Жуть какая красота! Сначала было подумал даже, что
поседела! Невероятное преображение", "Очень
классная", "Анюта! Круто очень… Это настолько твое, настоящее!", -
прокомментировали эксперимент начинающей певицы фолловеры. Вместе с тем, дочка
Валерии удивила фанатов и предпочтениями в одежде.
Теперь
молодая артистка отдает предпочтение строгим костюмам и роковым образам. В
таком виде и предстала в своем новом клипе "Живешь в моей
голове".
Своим мнение по поводу
преображения Анны поделился и ее отчим Иосиф Пригожин. "Это ее выбор. Если ей
нравится, то мы не против. В принципе, все не обычно и не похоже на то, что
делают другие. Это попытка найти себя! Мы только рады", – цитирует продюсера StarHit.ru. Сама же Валерия по поводу нового имиджа дочери пока не
высказалась.
Успел оценить новую работу наследницы Валерии и продюсер Виктор
Дробыш. Он отметил вокальные данные Анны дочери знаменитой певицы, даже
подумав, что некоторые партии исполняет сама Валерия.