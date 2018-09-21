Илана Юрьева этим
летом освоила новый для себя вид спорта. Артистка впервые занялась вейкбордом.
Илана Юрьева этим
летом освоила новый для себя вид спорта. Артистка впервые занялась вейкбордом.
Жажда острых ощущений
чуть не привела к трагедии. Экстремальное катание по волнам на доске вслед за
катером сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Такое
развлечение под силу не всем.
Однако Илана достаточно
быстро освоилась на доске. Она призналась, что "все получилось с первого раза.
Дело в том, что актриса имеет хорошую спортивную подготовку: катается на горных
лыжах, поэтому знает, как управлять своим телом, распределять центр тяжести и
держать равновесие.
Несмотря на то, что вейкборд
Юрьевой очень понравился, первые "покатушки" прошли с риском для жизни. Девушка
едва не утонула, упав с доски. "Сначала не поняла, в чем дело, равновесие
сохраняла, не рисковала, ехала ровно, и вдруг – раз! И я под водой. Что
случилось, поняла позже, посмотрев видео, где сняли мою "поездку". Я увидела,
что параллельно моему катеру на всех парах несся другой. Он вызвал большую
волну, которая и сбила меня с ног!", – цитирует звезду "Уральских пельменей" .
Но
неудачный опыт смелую артистку не остановил. Илана твердо решила освоить вейборд и продолжила
тренироваться. К концу сезона она уже каталась на достаточно приличном уровне.