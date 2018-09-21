Илана Юрьева этим летом освоила новый для себя вид спорта. Артистка впервые занялась вейкбордом.

Илана Юрьева этимлетом освоила новый для себя вид спорта. Артистка впервые занялась вейкбордом.Жажда острых ощущенийчуть не привела к трагедии. Экстремальное катание по волнам на доске вслед закатером сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Такоеразвлечение под силу не всем.Однако Илана достаточнобыстро освоилась на доске. Она призналась, что "все получилось с первого раза.Дело в том, что актриса имеет хорошую спортивную подготовку: катается на горныхлыжах, поэтому знает, как управлять своим телом, распределять центр тяжести идержать равновесие.Несмотря на то, что вейкбордЮрьевой очень понравился, первые "покатушки" прошли с риском для жизни. Девушкаедва не утонула, упав с доски. "Сначала не поняла, в чем дело, равновесиесохраняла, не рисковала, ехала ровно, и вдруг – раз! И я под водой. Чтослучилось, поняла позже, посмотрев видео, где сняли мою "поездку". Я увидела,что параллельно моему катеру на всех парах несся другой. Он вызвал большуюволну, которая и сбила меня с ног!", – цитирует звезду "Уральских пельменей" .Нонеудачный опыт смелую артистку не остановил. Илана твердо решила освоить вейборд и продолжилатренироваться. К концу сезона она уже каталась на достаточно приличном уровне.