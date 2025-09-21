В рамках федерального проекта «Вода России» планируется очистить от донных отложений участок русла длиной почти 4 км.

Во Владимирской области с опережением графика идёт расчистка русла реки Колпь в посёлке Красная Горбатка. Об этом сообщили представители Федерального агентства водных ресурсов.Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России» и национального проекта «Экологическое благополучие». Комплексное оздоровление, рассчитанное на два года, позволит очистить от донных отложений наиболее проблемный участок русла длиной 3,88 км. Всего планируется извлечь 293 тыс. м³ иловых отложений.В 2022-2023 годах, на реке была реконструирована плотина. Оздоровление реки очень важно для более чем 7,5 тыс. жителей посёлка, поскольку она является популярным местом отдыха и туризма, а на её берегах расположены базы отдыха и детский оздоровительный лагерь.Ранее сообщалось, что