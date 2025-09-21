Был у одного "нового русского" сынишка - ну все есть, а приближается день рождения. Ну тут "новый русский"вспомнил, что тот еще девственник, и решил подарить ему девственницу. А дело было на загородной даче около леса. Сынишка говорит папе:
- А чё делать-то? Тот ему:
- Не дрейфь, сынок, я тебе по мобиле позвоню. Ну, заходит сынок в комнату - там на диване лежит классная девушка, все при ней. Раздается звонок:
- Чё видишь, сынок?
- Тут девка голая лежит.
- Ну, а елка у тебя стоит?
- (Сынок выглядывает в окно - видит елку.) Да, стоит.
- Ну, прыгай на нее и держись. Сынуля с разбегу выпрыгивает в окно. Естественно, переломал себе руки, ноги, весь исцарапался. Через 15 минут опять звонок.
- Ну чё, сынуля, кровь пошла?
- Да, из носа, изо рта, из ушей...
- Ну, ты
еще анекдот!