На очистку реки Колпь в поселке Красная Горбатка Селивановского района из федерального бюджета дополнительно будет выделено около 40 миллионов рублей, сообщили в пресс–службе Росводресурсов. Проект, который уже идет с опережением графика, рассчитан на два года и предусматривает комплексную реабилитацию почти 4 километров реки. Специалисты проведут масштабные работы по удалению зарослей и донных отложений. Планируется извлечь