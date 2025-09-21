Администрация города Владимира предупредила жителей о проведении плановых мероприятий по дератизации. 22 сентября специалисты будут обрабатывать от грызунов территории в разных районах

Администрация города Владимира предупредила жителей о проведении плановых мероприятий по дератизации. 22 сентября специалисты будут обрабатывать от грызунов территории в разных районах города. Как сообщает управление по охране окружающей среды на официальных страницах администрации в соцсетях, обработка затронет более 10 адресов: в районе д.3 по ул. 2-я Кольцевая; в районе д.70 по ул. 2-я Кольцевая;