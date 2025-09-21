Жителей предупредили о возможных перебоях в водоснабжении.

В городе Карабаново Александровского района из-за аварийного отключения электричества вышел из строя насос на скважине водозабора. Об этом сообщила глава администрации района Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.Для ремонта насос, расположенный на глубине более 100 метров, извлекается из скважины. Это может занять до четырех часов. Еще столько же времени потребуется, чтобы установить новый насос и запустить систему.Для того чтобы работы не останавливались в темное время суток, служба ГО и ЧС подготовила специальное осветительное оборудование.Ранее сообщалось, что