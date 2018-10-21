На съемках программы Честное слово с Юрием Николаевым на Первом канале вдова Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала слухи о том, что артист покалачивал своих жен. Она подчеркнула, что ей с таким отношением сталкиваться не приходилось.

На съемках программы "Честное слово" с Юрием Николаевым на Первом канале вдова Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала слухи о том, что артист покалачивал своих жен. Она подчеркнула, что ей с таким отношением сталкиваться не приходилось.Иосиф Кобзон был одним из самых любимых, узнаваемых, уважаемых и популярных артистов своего времени. Однако всенародная любовь не спасала его от грязных сплетен, которые так и вились вокруг певца.В частности, народ говорил, что Кобзон избивает своих жен. Спустя почти два месяца после смерти мужа поднять эту тему в эфире программы "Честное слово" на Первом канале решилась его вдова Нелли Кобзон. Она призналась, что за более чем 46 лет совместной жизни они прошли много разных этапов и, разумеется, им доводилось ссориться и ругаться, однако руку на свою возлюбленную музыкант не поднял ни разу."Мы не дрались. Никто меня и пальцем не тронул", – подчеркнула вдова. В самом наличие ссор она ничего необычного не увидела. "Что это за семья, где нет скандалов!", – мудро заметила она.Однако полностью отвергать слухи о побоях, которые Кобзон якобы наносил своим прошлым женам, она не стала. Они ведь разные бываю. Ходили разговоры, что бил бывших жен, не знаю, наверное, он их любил? А меня меньше, потому что не бил никогда", – предположила Нелли Кобзон.Кроме того, она откровенно рассказала и об увлечениях артиста, которые случались с ним уже во время их совместной жизни. И в этом она также не увидела ничего необычного, ведь певец иногда по девять месяцев был на гастролях вдали от семьи. "Я не оправдываю. У меня нет какой-то особой философии на этот счет. На какие-то вещи я закрывала глаза во имя семьи и детей", – призналась вдова Кобзона.