На Острове любви в Доме-2 произошла очередная драка. На Анастасию Ендальцеву набросился ее любовник Захар Саленко.

На Острове любви в "Доме-2" произошла очередная драка. На Анастасию Ендальцеву набросился ее любовник Захар Саленко.Анастасия Ендальцева, которую называют копией Ольги Бузовой, кажется не дождалась возвращения на телепроект Степана Меньщикова. Ранее он рассказывал, что готов прийти на шоу ради новой возлюбленной и чувствует с ее стороны ответную симпатию.Однако пока мужчина раздумывал, стоит ли ему возвращаться под свет софитов, сердце девушки досталось другому. Анастасия Ендальцева и Захар Саленко уединились вдвоем в отеле без камер. Там у них случилась интимная близость, однако долгой радости красотке это не принесло. Молодой человек признался, что до сих пор питает нежные чувства к Ирине Пинчук, а в одну кровать с Анастасией Ендальцевой лег под влиянием животного чувства.После такого поворота на проекте сложилась конфликтная ситуация. В один из дней дело дошло до откровенного скандала между двумя избранницами Захара Саленко, передает портал . Присоединился к разборкам и сам молодой человек. Он набросился на сидящую на диване Ендальцеву и посыпал ее каким-то порошком.Впрочем, и на этом пылкий любовник не остановился. Завязалась потасовка, в ходе которой Саленко дотащил Ендальцеву до бассейна, бросил ее в воду и ушел. "Идиот", – крикнула ему вслед красотка.Зрители "Дома-2" пришли к выводу, что девушка получила по заслугам, так что на поддержку поклонников ей расчитывать не приходится. Не защитит ее и Степан Меньщиков. Вряд ли мужчина, до этого узнавший, что жена родила не от него, захочет строить отношения с ней после случившегося.