Музыкант Сергей Минаев рассказал о том, как стал свидетелем нападения на Аллу Пугачеву сумасшедшей фанатки. При этом сперва он принял поклонницу Примадонны за мужчину.

Музыкант Сергей Минаев рассказал о том, как стал свидетелем нападения на Аллу Пугачеву сумасшедшей фанатки. При этом сперва он принял поклонницу Примадонны за мужчину.На протяжении уже десятка лет Алла Пугачева прочно удерживает звание самой популярной, узнаваемой и любимой певицы в России. Однако эта слава приносит ей не только огромные гонорары и народную любовь, но и немалые проблемы.Зачастую люди оказываются просто не в состоянии контролировать себя в присутствии Примадонны. Об одном из таких случаев в эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" рассказал музыкант Сергей Минаев. Все произошло у него на глазах, когда они сидели в квартире певицы и обсуждали творческие проблемы."В этот момент врывается мужик в комнату и прыгает на Аллу Борисовну", – вспомнил музыкант. Он, как мужчина. попытался защитить Пугачеву. "Видя, что он начинает делать на нее затяжной прыжок, я встаю у него на пути. Он вцепился в меня, начал меня душить, оттаскивает меня в сторону. Мы с ним долго боремся, а он здоровый, но справились, кто-то мне помог. Его уводят", – рассказал Минаев о конфликте.Однако даже больше, чем внезапное нападение, его удивил тот факт, что Алла Пугачева знала нападавшего. "Пугачева его успокаивает, почему-то называя его женским именем. "Зиночка, не волнуйся, все нормально", – заметил Минаев. "Выяснилось, что это знаменитая поклонница, которая работала бригадиром на заводе "ЗИЛ", – добавил он.Алла Пугачева сумела успокоить свою сумасшедшую фанатку, а позже объяснила спутнику, что это хорошая женщина и бросаться на нее не стоило. "Но я, честно говоря, подумал, что это маньяк какой-то", – признался Сергей Минаев. И после произошедшего он стал еще больше уважать Аллу Пугачеву за ее умение деликатно обращаться с людьми со странностями.