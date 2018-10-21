Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram новую прическу. Радикальные перемены в имидже балерины понравились далеко не всем.

Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram новую прическу. Радикальные перемены в имидже балерины понравились далеко не всем.Несмотря на свои многочисленные таланты и достоинства, Анастасия Волочкова регулярно сталкивается с атаками недоброжелателей. На ее странице в Instagram развернута настоящая информационная кампания. Что бы ни выложила 42-летняя красавица, всегда найдутся недовольные.Очередное видео, которым балерина поделилась со своими подписчиками, исключением не стало. Анастасия Волочкова показала, как ее волосы "оживили" после наращивания и истощения. Танцовщица коротко постриглась, а некоторые подписчики и вовсе решили, что подобную процедуру можно было бы смело назвать "побрилась налысо". Впрочем, возможно поклонники просто оказались неготовы к переменам во внешности балерины."Лучше бы объем сделали , теперь вообще лысая ... треш (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мама дорогая как будто лысая..аж все светиться.проще вообще под мальчика подстричься чем с таким позором ходить", "Остановись с рекламой, скоро лысая будешь!", "Да побрейся ты уже налысо ,и не мучайся", "Светлые люди, сделали светлым образ, виднеется лысина", "Лысая", "Бедненькая, лысенькая Настя...совсем три волосиночки на голове осталось... 🙈🙈🙈😁", – не стали скрывать своего негодования комментаторы.Впрочем, нашлись и те, кому прическа Анастасии Волочковой явно пришлась по вкусу. И таких, как бы то ни было удивительно, оказалось большинство. Они отметили, что балерина заметно помолодела и похорошела со стриженными волосами.