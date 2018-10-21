Певица Глюк’oZа рассказала об операции на ноге. Долгое время, призналась она, боль мешала ей нормально ходить.

Певица Глюк’oZа рассказала об операции на ноге. Долгое время, призналась она, боль мешала ей нормально ходить.Многие поклонники воспринимают работу артистов как что-то легкое и сопровождающееся постоянным ощущением праздника. Однако сами актеры, музыканты и певцы признаются, что их профессия сопряжена с опасностями и повышенными физическими нагрузками. Зачастую это приводит к проблемам со здоровьем.О том, как была вынуждена лечь под нож хирурга, на своей странице в Instagram рассказала певица Наталья Чистякова-Ионова, известная фанатам под псевдонимом Глюк’oZа. "Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. "Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно 😢 Признаюсь, что из-за боли даже плакала((", – добавила она."Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет 🙏🏻 и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!!", – успокоила своих поклонников певица. "Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем свое здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно – выздороветь!", – заметилаГлюк’oZа.Напоследок певица пожелала всем своим подписчикам здоровья и легкости в каждом движении и напомнила, что именно хорошее самочувствие – это отправная точка счастья. Поклонники также пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили за ее выступления.