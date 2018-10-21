Продавец-кассир магазина, расположенного на Суздальской улице, произвел продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

В районе Новокосино инспекторы отдела по делам несовершеннолетних задержали кассира одного из магазинов по подозрению в продаже несовершеннолетнему продукции, содержащей алкоголь.В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 43-летний продавец-кассир магазина, расположенного на Суздальской улице, произвел продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Кроме того, инспекторы ПДН установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за совершение аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73