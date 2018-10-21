Величина прожиточного минимума установлена в размере 8526 рублей

Величина прожиточного минимума установлена в размере 8526 рублейВеличина прожиточного минимума пенсионеров на 2019 год во Владимирской области увеличен на 74 рубля, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.Величина прожиточного минимума на следующий год установлена в размере 8526 рублей (+0,9% к уровню 2018 года). Этот показатель используется для установления социальной доплаты к пенсии, которая выплачивается, если доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума.Сообщается, что прожиточный минимум пенсионеров во Владимирской области ниже, чем в целом по России. На 2019 год он прогнозируется в размере 8846 рублей. В связи с этим доплата производится через Пенсионный фонд за счет федерального бюджета.