Бывший участник телепроекта Дом-2 Александр Нелидов рассказал о том, как сложилась его жизнь после проекта. Также мужчина признался, что не верит, что шоу когда-нибудь закроют.

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Александр Нелидов рассказал о том, как сложилась его жизнь после проекта. Также мужчина признался, что не верит, что шоу когда-нибудь закроют.За 14 лет своего существования телепроект "Дом-2" стал уникальной кузницей кадров. После участия в программе молодые люди открывают в себе музыкальные, актерские, модельные и многие другие таланты. Однако находятся и те, кто решает сбежать от народной любви и почетного титула "звезда "Дома-2". В их число вошел Александр Нелидов, которого могут помнить зрители первых выпусков телестройки.В рамках шоу он был ярким участником, однако после сверкать на экранах, подобно Ольге Бузовой, вести светскую жизнь, как Алена Водонаева, или конвертировать свою известность в доходу с ведения праздников, по примеру Степана Меньщикова, Александр Нелидов не стал."После ухода с проекта у меня было два пути: шоу-бизнес и бизнес-обучение. Я попробовал оба пути и первый оказался изначально для меня проигрышным, поскольку он бы никуда меня не привел, поэтому я выбрал второй", – цитирует бывшего участника "Дома-2".Он отметил, что и до появления на экранах по всей стране занимался бизнес-тренингами и тренингами личностного роста и активно двигался в этом направлении. Даже свое участие в телестройке мужчина воспринимал, в первую очередь, как своего рода психологический эксперимент.Александр Нелидов считает "Дом-2" полезным для психологов с профессиональной точки зрения. "По своей сути, "Дом-2" – это своеобразный срез нашего общества. Кастинг-директоры еженедельно отбирают из тысяч желающих лишь нескольких самых ярких персонажей, которые олицетворяют определенные архетипы. Именно поэтому за героями интересно наблюдать", – уверен мужчина."Я считаю, что "Дом-2" надо изучать ученым с точки зрения психологии. Такой материал пропадает! Если сценаристы и продюсеры будут работать грамотно, "ДОМ-2" никогда не закроют, потому это это универсальный формат", – подчеркнул он.